Bộ Công an giải quyết 13 thủ tục hành chính trong an ninh hàng không

Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 121 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Quyết định này công bố kèm theo 13 thủ tục hành chính mới ban hành, trong vực đảm bảo an ninh hàng không.

Trong đó, có 6 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay, trừ các địa phương có cảng hàng không, sân bay thuộc quản lý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, gồm:

- Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.

- Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.

- Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn.

- Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.

- Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.

- Cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn.

Bộ Công an công bố 13 thủ tục hành chính trong vực đảm bảo an ninh hành không. (Ảnh minh họa: C.P.).

Bên cạnh đó là 7 thủ tục hành chính thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, gồm:

- Cấp giấy phép, gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

- Phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không hãng hàng không nước ngoài.

- Sửa đổi, bổ sung chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không.

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không.

- Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên an ninh hàng không.

- Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

- Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không kể từ ngày 1/3.

Theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ là đơn vị được Bộ Công an giao triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, đảm bảo nguyên tắc vận hành liên tục không bị đứt gãy, ngắt quãng, không ảnh hưởng đến người dân, tổ chức doanh nghiệp.

Bộ Công an cho biết, lực lượng an ninh hàng không thuộc Bộ Công an sẽ tiếp nhận 2 trong 3 chức năng kiểm soát an ninh hàng không gồm: Quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.