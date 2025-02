Bộ Công an tiếp nhận bảo đảm an ninh hàng không từ ngày 1/3

Ngày 27/2, Bộ Công an cho biết từ ngày 1/3, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không sẽ chính thức được Bộ Công an chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Theo đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ là đơn vị được Bộ Công an giao triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, đảm bảo nguyên tắc vận hành liên tục không bị đứt gãy, ngắt quãng, không ảnh hưởng đến người dân, tổ chức doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc bố trí, sử dụng cán bộ phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, tránh phát sinh biên chế, đầu mối tổ chức, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

(Ảnh minh họa: H.K.).

Quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trao đổi thống nhất, đồng thuận các nội dung, hình thức, phương pháp bàn giao, tiếp nhận, có văn bản hướng dẫn công an đơn vị địa phương, đặc biệt trong việc phân công, phân cấp, thực hiện nhiệm vụ và bố trí nguồn nhân lực.

Theo Bộ Công an, lực lượng an ninh hàng không thuộc Bộ Công an sẽ tiếp nhận 2 trong 3 chức năng kiểm soát an ninh hàng không gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Để thực hiện, Bộ Công an sẽ thành lập Trung tâm an ninh hàng không quốc gia, trên cơ sở tổ chức, xây dựng lại Phòng an ninh trên không hiện có, trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh điều hành, đảm nhiệm công tác cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Bộ Công an cho biết, ở cấp Bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng như: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Ở cấp tỉnh, Bộ Công an giao Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cảng hàng không, sân bay thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh hàng không và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không.

Các địa phương có sân bay hiện nay gồm: Quảng Ninh (Vân Đồn), Hải Phòng (Cát Bi), Huế (Phú Bài), Cần Thơ (Cần Thơ), Lâm Đồng (Liên Khương), Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột), Kiên Giang (Rạch Giá), Cà Mau (Cà Mau), Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), Bình Định (Phù Cát), Gia Lai (Pleiku), Phú Yên (Tuy Hòa), Quảng Nam (Chu Lai), Quảng Bình (Đồng Hới), Điện Biên (Điện Biên), Thanh Hóa (Thọ Xuân), Nghệ An (Vinh).

