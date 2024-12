Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục

Chiều 26/12, tại họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, đã thông tin về công tác tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Theo Thiếu tướng Tuyển, thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành, triển khai thực hiện Đề án số 19/ĐA-BCA về "Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh".

Qua đó, lực lượng CAND đã sắp xếp giảm 280 đơn vị cấp Phòng, hơn 1.200 đơn vị cấp Đội của công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển thông tin về công tác tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Nhìn rộng hơn, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết, từ năm 2018 đến nay, qua 2 lần kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, một đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục, 7 trường CAND, gần 1.200 đơn vị cấp Phòng, trên 3.500 đơn vị cấp Đội.

Thiếu tướng Tuyển cho hay, Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương xin chủ trương về việc sắp xếp tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Công an, nghiên cứu xây dựng Đề án "Sắp xếp, tinh gọn bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Sau khi Đề án được phê duyệt, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.