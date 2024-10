Bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, Thừa Thiên Huế ban bố tình huống khẩn cấp

Ngày 23/10, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký quyết định ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển, đoạn giáp ranh giữa xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (thành phố Huế).

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai trong tháng 9-10, đặc biệt là ngày 19-21/10, đoạn bờ biển dài khoảng 1.000m tại khu vực nói trên bị xâm thực, ăn sâu vào đất liền 70-100m, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đường liên xã, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các hộ dân thuộc xã Phú Thuận và phường Thuận An.

Bờ biển khu vực bãi tắm xã Phú Thuận bị sạt lở nghiêm trọng, bất thường (Ảnh: Minh Hồ).

Đoạn bị sạt lở nặng dài khoảng 300m, nằm giáp ranh giữa xã Phú Thuận và phường Thuận An khiến vỉa hè đường bị phá hỏng, làm đổ cây dương ven đường nội bộ khu vực bãi tắm.

Phạm vi sạt lở tiếp tục phát triển nhanh, mở rộng chiều dài và ăn sâu vào đất liền, đe dọa cuốn trôi tuyến đường nội bộ bãi tắm và có nguy cơ rất lớn ảnh hưởng các cơ sở kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND huyện Phú Vang và thành phố Huế khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gia cố bờ biển, phối hợp theo dõi thường xuyên tại hiện trường, kịp thời có biện pháp ứng phó.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương lập phương án xử lý, nghiên cứu quy mô và nguồn kinh phí thực hiện, xuất kho khẩn cấp vật tư dự trữ để khắc phục đoạn bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.

Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu, lập dự án xử lý tổng thể chống sạt lở mang tính ổn định lâu dài, đảm bảo mỹ quan và khai thác giá trị của bãi biển bền vững, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội.

Như Dân trí đã phản ánh, trong thời gian qua, khu vực bờ biển thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 860 hộ dân địa phương.

Sáng 21/10, đường bờ biển tại khu vực bãi tắm xã Phú Thuận tiếp tục sạt lở nặng, ở những vị trí chưa được xây dựng kè chống xâm thực.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Thuận, đây là hiện tượng bất thường bởi từ khi cửa Hòa Duân được hàn gắn (đã 23 năm), địa điểm này chưa bị sạt lở nghiêm trọng như vậy, kể cả khi xảy ra mưa bão.