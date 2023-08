Bình Thuận kiến nghị Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ngày 1/8, ông Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận ký công văn gửi Cục Đường bộ Việt Nam để báo cáo tình hình sạt lở, hư hỏng trên tuyến quốc lộ 55 đoạn đi qua tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng do mưa lũ.

Đơn vị này kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sạt lở đất đá trên đèo Đa Mi, tuyến quốc lộ 55 (Ảnh: CTV).

Công văn nêu: "Kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; đồng thời kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và cho chủ trương để Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận tổ chức thực hiện công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên tuyến quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận theo quy định...".

Để khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tuyến quốc lộ 55, Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận kiến nghị cần xây dựng ngay công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông. Dự kiến, thời gian xây dựng công trình khoảng 30 ngày với chi phí khoảng 700 triệu đồng.

Những ngày qua, thời tiết khu vực tỉnh Bình Thuận có mưa to đến rất to kéo dài. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, kết hợp với địa hình đèo dốc nên quốc lộ 55, đoạn đèo Đa Mi sạt lở hơn 10 điểm.

Ngoài ra mưa lũ gây hư mái taluy, lở đất đá, cây cối đổ tràn lấp rãnh, lấp lề…

Tình trạng này đã gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn kết cấu công trình đường bộ.