Bình Dương di dời lưới điện tại dự án mở rộng quốc lộ 13

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày gần đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thuận An (Bình Dương) đang triển khai thi công di dời lưới điện tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13.

Trước khi thực hiện di dời, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với điện lực thành phố cắt điện. Theo đó, đoạn từ đường Hữu Nghị đến đường 22 tháng 12 là đoạn sẽ được thực hiện trước và đã hoàn thành.

Đoạn đường Hữu Nghị đến đường 22 tháng 12 có tất cả 64 trụ điện đã thực hiện xong việc di dời dây điện (Ảnh: Phạm Diện).

Đoạn này có tất cả 64 trụ điện với chiều dài đoạn tuyến gần 2km. Sau khi di chuyển đường dây điện, các trụ điện cũ sẽ được thực hiện sau.

Để bảo đảm an toàn cho người lưu thông và công nhân thi công, cũng như bảo đảm các phương tiện lưu thông thuận lợi, trong quá trình thi công, UBND TP Thuận An sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bình Dương hỗ trợ điều tiết giao thông trong thời gian cắt điện.

Nhân viên điện lực đang tiếp tục thực hiện tại những đoạn đường tiếp theo (Ảnh: Phạm Diện).

Song song đó, Tổng Công ty Becamex hỗ trợ máy phát điện bảo đảm an toàn giao thông. Theo kế hoạch, thời gian di dời lưới điện toàn bộ dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn TP Thuận An là 150 ngày.

Nhằm đảm bảo tiến độ di dời lưới điện cho dự án theo đúng kế hoạch 150 ngày, điện lực và UBND TP Thuận An đang khẩn trương giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại.

Nhân viên điện lực sẽ lắp các thiết bị vào trụ điện có sẵn, sau đó mới di dời đường điện (Ảnh: Phạm Diện).

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, địa phương đã thống nhất với ngành điện lực là trước mắt ngân sách địa phương sẽ ứng tiền để di dời lưới điện.

Sau này khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trung ương, chi phí di dời lưới điện nói trên do ngành điện lực hoàn trả hoặc tính vào chi phí dự án thì sẽ thực hiện theo kết luận chính thức.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các nhà thầu thi công cắm các trụ điện dọc trên tuyến quốc lộ 13 kết hợp với cắt điện di dời phải hạn chế thời gian mất điện.