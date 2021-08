Bí thư TPHCM: "Anh Tư Phong rất áy náy khi rời thành phố lúc này"

Dân trí Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, việc điều động ông Nguyễn Thành Phong nằm trong phương án công tác nhân sự của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm ra quyết định đã được Bộ Chính trị cân nhắc kỹ.

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu sẽ xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong. Ông Phong được miễn nhiệm sau khi Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công ông giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương.

Nói về thời điểm ông Nguyễn Thành Phong rời vị trí Chủ tịch UBND thành phố để nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết việc điều động này nằm trong phương án công tác nhân sự của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm ra quyết định đã được Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng.

"Tôi áy náy vì rời thành phố lúc này"

"Khi cầm quyết định trong tay, anh Tư Phong có nói: "Tôi rất áy náy khi phải rời thành phố lúc này. Chúng ta đã cố gắng hết sức"", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhận định, ông Nguyễn Thành Phong đã có thời gian dài gắn bó với TPHCM. Ông Phong là cán bộ trưởng thành sớm từ phong trào thanh niên và sinh viên.

Ông Nguyễn Thành Phong được các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh: Quang Huy).

Trong hơn 35 năm công tác, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực và nhiều cương vị từ địa phương đến Trung ương.

Trên cương vị Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong đã đóng góp nhiều công sức, tâm huyết cho sự phát triển của thành phố, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong (Ủy viên Trung ương Đảng) giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Theo quyết định trên, ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, thôi chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

"Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn, ghi nhận những tình cảm, nỗ lực, tâm huyết của ông Nguyễn Thành Phong. Đặc biệt trong thời gian qua, hơn 80 ngày đêm thành phố căng mình ứng phó với đại dịch chưa từng có trong lịch sử - chúng ta không bao giờ quên thời khắc này", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tại kỳ họp của HĐND TPHCM, Bí thư Thành ủy thành phố cũng gửi lời chúc ông Nguyễn Thành Phong sẽ thành công trong nhiệm vụ mới. Trên cương vị mới, ông Nguyễn Thành Phong sẽ tiếp tục ủng hộ quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Sứ mệnh của chúng ta là vượt qua đại dịch

Nói về công tác phòng, chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua của TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Bên cạnh đó, thành phố cũng nhận được sự chung sức, ủng hộ từ Trung ương, Chính phủ, các địa phương bạn, mặt trận, đoàn thể...

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nghẹn ngào khi nhắc đến những mất mát mà đại dịch mang lại cho đồng bào trên địa bàn. Đặc biệt những người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hàng triệu công nhân, lao động tự do ngừng việc, không có thu nhập trang trải trong những thời khắc cam go chống dịch, hàng chục ngàn tiểu thương, hộ kinh doanh phải đóng cửa.

"Tất cả chúng ta hãy dành những giây phút lắng đọng nhất, thành tâm cầu nguyện đến những người đã mất. Chúng ta cũng chia sẻ nỗi đau tột cùng với gia quyến những người tử vong do dịch bệnh. Trong đó có những trẻ em không còn cha mẹ, người thân vì dịch Covid-19", ông Nguyễn Văn Nên xúc động.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ sự mất mát với những gia đình có người mất vì Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá, 2 tháng qua là quãng thời gian vô cùng thử thách khi toàn địa bàn phải ứng phó với biến chủng Delta khó lường, có tính chất lây lan nhanh. Cùng quãng thời gian đó, thành phố chứng kiến sự vào cuộc của nhiều lực lượng, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, trong công tác phòng, chống dịch, vai trò quyết định của nhân dân là không thể thay đổi. Từng người cần tham gia với ý thức cao nhất, coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ và quyền lợi.

"Muốn chống dịch hiệu quả, ngăn chặn được sự lây lan, việc giãn cách cần làm triệt để. Khi áp dụng "ai ở đâu ở yên đó", vấn đề an sinh, đời sống, sinh hoạt cho người dân là việc khó khăn, nhưng chúng ta phải bảo đảm", ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Bí thư Thành ủy thành phố đề nghị toàn địa bàn cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Ông lưu ý, đây là khoảng thời gian vàng cần tranh thủ, tận dụng, nếu không, khó khăn sẽ càng kéo dài.

Trong khoảng thời gian này, thành phố cần tăng tốc trong công tác xét nghiệm, lấy đây làm nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó, ngành y tế cần tập trung cho công tác điều trị, giảm số ca tử vong.

Ngoài ra, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Nên quán triệt, mỗi cán bộ, mỗi đại biểu HĐND phải là người truyền cảm hứng cho toàn thể nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, dịch bệnh không phân biệt bất kỳ ai và ai cũng có khả năng bị lây nhiễm.

"Đi trong cơn bão, mỗi người phải nghĩ cách làm sao để vượt qua chứ không được đổ lỗi cho người này, người khác. Vì nếu như vậy, chúng ta sẽ không có cơ hội để đi qua", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Quang Huy