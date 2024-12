BHXH Việt Nam đề nghị quy định rõ hơn về đình chỉ công chức bị khởi tố

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã đề nghị như vậy với Bộ Nội vụ.

Trong văn bản trả lời, Bộ Nội vụ cho biết ngày 23/5/2024 Bộ Chính trị ban hành Quy định số 148-QĐ/TW về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã rà soát các quy định có liên quan đến tạm đình chỉ công tác để kịp thời thể chế hóa các quy định của Đảng.

Đỗ Thương Thương, Kế toán viên BHXH quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị khởi tố về tội Tham ô tài sản vào tháng 5 (Ảnh: Công an Hà Nội).

Hiện nay, theo Bộ Nội vụ, nội dung về tạm đình chỉ công tác đối với công chức đã được bổ sung tại khoản 45 Điều 1 Nghị định số 116/2024.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc về việc tạm đình chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến các vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Bộ Nội vụ cho biết, khoản 20 Điều 1 Nghị định số 71/2023 (bổ sung tại Điều 41 Nghị định 112/2020) đã quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam thì đương nhiên bị tạm đình chỉ công tác.

Trường hợp hết thời hạn tạm giữ, tạm giam mà được tại ngoại thì việc tạm đình chỉ công tác thực hiện theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

"Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã có quyết định khởi tố bị can nhưng được tại ngoại thì việc tạm đình chỉ công tác được thực hiện theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý hoặc được phân cấp thẩm quyền quản lý", Bộ Nội vụ cho hay.

Ông Thân Đức Lại, nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang, cùng 4 người khác bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố cùng về tội Nhận hối lộ (Ảnh: Bộ Công an).

Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc hạ một mức khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo.

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 98/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng đã quy định rõ việc này.

Cụ thể, không khen thưởng đối với cá nhân bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, bị kỷ luật ở hình thức buộc thôi việc; bị tước danh hiệu quân nhân, công an nhân dân, quân hàm sĩ quan hoặc quân hàm chuyên nghiệp.

Đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai trừ Đảng, sau đó đã sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu và được kết nạp lại vào Đảng, nếu đạt tiêu chuẩn theo quy định thì thời gian, chức vụ sau khi kết nạp Đảng lần sau được xét khen thưởng.

Hạ một mức khen đối với cá nhân đã bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng sau đó được kết nạp lại, cá nhân bị cách chức, giáng chức, giáng cấp bậc, quân hàm, hạ bậc lương, khiển trách, cảnh cáo.

Hình thức kỷ luật chỉ xem xét một lần đối với một hình thức khen thưởng (những lần xét khen sau không căn cứ vào hình thức kỷ luật đã xét khen thưởng lần trước).

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương thực hiện theo quy định nêu trên và quy định của pháp luật về khen thưởng, cống hiến để quyết định khen thưởng với cá nhân bị kỷ luật.

Nhiều cán bộ BHXH bị bắt

Như Dân trí phản ánh, cuối tháng 5 năm nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thương Thương, 34 tuổi, kế toán viên BHXH quận Nam Từ Liêm về tội Tham ô tài sản. Thương bị cáo buộc đã chiếm đoạt của BHXH quận Nam Từ Liêm hơn 68 tỷ đồng.

Đến ngày 12/7, Bộ Công an thông báo Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Thân Đức Lại (nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang) và bà Trương Thị Thu Hương (Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên) về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú còn có Võ Thị Kim Loan (nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre), Đinh Thị Mộng Thanh (nguyên Giám đốc) và Nguyễn Thị Hiệu (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh).

Trước đó, cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 6 người về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ những sai phạm xảy ra tại BHXH tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ông Phạm Đức Cường (Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh), ông Phạm Hồng Ánh (Phó giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh), ông Trần Xuân Trọng (Chánh văn phòng BHXH tỉnh Bắc Ninh), ông Nguyễn Quốc Hoàn (Kế toán trưởng BHXH tỉnh Bắc Ninh), ông Nguyễn Quang Sơn (42 tuổi) và ông Nguyễn Hữu Khoa (36 tuổi).