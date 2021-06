Bệnh viện bị phạt 110 triệu đồng, yêu cầu tháo dỡ 2 năm vẫn chưa xong

Dân trí Công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch được duyệt, Bệnh viện Thái Thượng Hoàng Vinh bị tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt 110 triệu đồng, buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Bệnh viện đa khoa TTH Vinh xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Bệnh viện TTH Vinh đã xây dựng 3 hạng mục công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt.

Thế nhưng, đã gần 2 năm qua, đơn vị này vẫn phớt lờ chỉ đạo của tỉnh Nghệ An và tiếp tục hoàn thiện những hạng mục vi phạm. Trong khi đó, cơ quan chức năng liên quan vẫn loay hoay xử lý vi phạm.

Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 582 do Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh (Nghệ An) lập ngày 2/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3422 ngày 30/8/2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện Thái Thượng Hoàng Vinh (gọi tắt BV TTH Vinh) có địa chỉ tại số 105, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Vinh do ông Thái Doãn Thắng làm giám đốc.

Quyết định xử phạt ghi rõ, BV TTH Vinh xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Quy hoạch được duyệt tại vị trí trước khi vi phạm là khu cây xanh mặt nước, hạng mục số 05. Nhưng thực tế BV TTH Vinh đã xây dựng 3 hạng mục công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt.

Cụ thể, nhà 2 tầng, diện tích 466 m2, đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2018; một nhà khung sắt đang xây dựng diện tích 886 m2 và một công trình phụ đã xây xong phần thô tầng một, làm xong cốp pha, đang làm sắt để đổ mái, diện tích gần 172 m2.

Đến nay, gần 2 năm kể từ ngày UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng BV TTH Vinh phớt lờ yêu cầu của ngành chức năng.

Trước những sai phạm trên, UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt BV TTH Vinh số tiền 110 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ các công trình vi phạm, nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Tuy nhiên, sau gần 3 tháng (từ ngày có Quyết định 3422 nói trên), BV TTH Vinh không những không tháo dỡ các công trình vi phạm mà lại có văn bản đề nghị được gia hạn thời gian tháo dỡ công trình đến tháng 12/2020. Lý do doanh nghiệp này đưa ra là đợi hoàn thành việc xây dựng khu nhà 11 tầng để bệnh viện có địa điểm hoạt động. Sau khi nhận được văn bản nói trên của BV TTH Vinh, ngày 29/11/2019, UBND thành phố Vinh có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét nội dung kiến nghị của BV TTH Vinh.

Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh nghiên cứu đề nghị được gia hạn việc tháo dỡ công trình vi phạm nêu trên.

Loay hoay tìm hướng xử lý

Ngày 26/12/2020, Sở Tư pháp Nghệ An có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An với nội dung không đồng ý cho BV TTH Vinh gia hạn thời gian tháo dỡ công trình vi phạm nói trên.

"Qua nghiên cứu Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan cho thấy, không có quy định nào cho phép tổ chức, cá nhân vi phạm được gia hạn thời gian áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của BV TTH Vinh được ghi cụ thể tại Quyết định số 3422, ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An là trước ngày 10/11/2019. Sau thời hạn nêu trên nếu doanh nghiệp không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Do đó, Sở Tư pháp đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo UBND thành phố Vinh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, đề nghị BV TTH Vinh tháo dỡ phần công trình vi phạm…", văn bản báo cáo của Sở Tư pháp gửi UBND tỉnh Nghệ An nói rõ.

Tuy nhiên, đến nay đã đầu tháng 6/2021, qua thực tế, chủ đầu tư không những không tháo dỡ theo quy định mà cố tình hoàn thành các hạng mục đã bị "tuýt còi" tại quyết định 3422 nói trên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 4/6, một cán bộ Phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Vinh cho biết, sẽ xử lý vụ việc nói trên theo quy định của pháp luật.

"Sau khi UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ, BV TTH Vinh có văn bản xin trì hoãn việc tháo dỡ. Vừa qua chúng tôi có văn bản trình lên UBND tỉnh Nghệ An liên quan đến việc tháo dỡ công trình sai phạm nói trên của BV TTH Vinh. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua do dịch bệnh Covid-19, nên doanh nghiệp họ cũng có khó khăn về mặt tài chính.

Hiện họ vẫn chưa xây dựng xong tòa nhà 11 tầng. Theo cam kết, sau khi xong tòa nhà này sẽ tháo dỡ nhà 2 tầng vi phạm nói trên. Như đã cam kết, nếu họ không tự tháo dỡ thì chúng tôi buộc phải cưỡng chế theo quy định của pháp luật", cán bộ Phòng Quản lý đô thị Vinh nói.

Nguyễn Duy