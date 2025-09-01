Bé trai mang tên Quốc Khánh và món quà đặc biệt khi cất tiếng khóc chào đời

Cháu bé được đặt tên Hồ Quốc Khánh, chào đời vào lúc 17h30 ngày 31/8, tại Trạm y tế xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, con trai của vợ chồng chị Hồ Thị Lộc và anh Hồ Văn Chai, trú tại thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập.

Con trai chị Lộc chào đời vào thời điểm cả nước đang hân hoan chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. Đây cũng là lý do vợ chồng chị Lộc lấy tên Quốc Khánh để đặt cho cậu con trai kháu khỉnh của mình.

Lãnh đạo địa phương, đại diện trạm y tế tặng quà, trao giấy chứng sinh tới cháu bé Hồ Quốc Khánh (Ảnh: Trung tâm y tế cung cấp).

Không chỉ có niềm vui con trai chào đời, gia đình chị Lộc đón thêm bất ngờ khi bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, trực tiếp đến trạm y tế để thăm hỏi, động viên và trao quà Quốc khánh 2/9 tới cháu bé.

Theo anh Hồ Văn Chai, vợ chồng anh ban đầu ý định đặt một cái tên khác cho con trai. Nhưng con chào đời đúng vào dịp 2/9, nên vợ chồng anh quyết định thay đổi bằng tên Hồ Quốc Khánh, nhằm ghi nhớ dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời con, trong một dịp hết sức ý nghĩa.

“Chúng tôi cảm thấy đó là một cái duyên, con trai chào đời đúng dịp rất đặc biệt, lại được nhận quà chúc mừng ngay khi vừa cất tiếng khóc đầu đời. Tôi tin cái tên Quốc Khánh sẽ mang lại nhiều may mắn với con trai và cả niềm tự hào về quê hương, đất nước”, anh Chai xúc động nói.

Người dân Quảng Trị nhận quà dịp Quốc Khánh (Ảnh: Nhật Anh).

Bà Nguyễn Thị Hoài Ly thông tin, địa phương có hơn 14.000 nhân khẩu. Đến sáng 1/9, 80% người dân trên địa bàn đã nhận món quà 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9. Xã Tân Lập tiếp tục trao quà tới các hộ dân còn lại, bảo đảm hoàn thành trong ngày.

Không chỉ xã Tân Lập, những ngày qua, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đồng loạt triển khai chi trả quà nhân dịp Quốc khánh. Trong đó xã Ba Lòng là một trong những địa phương ở Quảng Trị hoàn thành sớm nhất, kết thúc vào chiều 30/8.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 1,84 triệu người được nhận quà dịp Quốc khánh với tổng số tiền gần 185 tỷ đồng. Món quà đã tạo không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng trong dịp lễ lớn của dân tộc.