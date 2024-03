Ngày 18/3, Công an xã An Lập, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phát thông báo tìm thân nhân cho một bé trai khoảng 3-4 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Pháp Hòa, ấp Kiến An, xã An Lập.

Bé trai có dị tật ở tai trái bị bỏ rơi trước cổng chùa (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 16/3, Công an xã An Lập tiếp nhận thông tin của người dân về việc bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa. Thời điểm phát hiện, bé trai được quấn trong chiếc khăn màu vàng, bên ngoài là khăn màu xanh lá, đặt trong giỏ xách màu xanh dương.

Trên người bé mặc áo dài tay màu xanh dương, đầu đội nón len màu xanh dương. Tình trạng sức khỏe bình thường, riêng phần tai bên trái của bé bị dị tật, bé nặng khoảng 4,5kg.

Công an xã An Lập đề nghị nếu ai là thân nhân của bé liên hệ công an xã để nhận lại hoặc nếu biết thông tin về thân nhân của bé vui lòng cung cấp cho công an.