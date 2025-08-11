Bé gái 12 tuổi ở Lâm Đồng bị nhóm bạn đánh hội đồng

Ngày 11/8, lãnh đạo UBND phường Phan Thiết, Lâm Đồng, cho biết, Công an phường Phan Thiết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn hành hung, gây thương tích.

Em H. (áo đỏ) bị nhóm bạn xô ngã, đánh đập (Ảnh: Cắt từ video).

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/8, N.P.T.N.H. (SN 2013, trú tại phường Phan Thiết) đến con hẻm gần nhà gặp H.N. (SN 2012) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi H. đến điểm hẹn, N. và 4 người khác xông tới xô ngã, đánh vào người H., gây thương tích.

Đến ngày 10/8, gia đình H. phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.