Thanh niên ở Lâm Đồng dùng gạch đập kính 10 ô tô vì không gặp được bạn nhậu

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, đã tạm giữ Nguyễn Quốc Long (SN 2005, trú tại phường Đông Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối 3/8, Long cùng 2 người bạn tổ chức ăn nhậu tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Kết thúc cuộc nhậu đầu tiên, 2 người bạn hẹn Long đến một quán nhậu ở phường Phan Thiết để tiếp tục ăn nhậu và Long đồng ý.

2 trong số 10 ô tô bị Long đập vỡ kính (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Khi đến điểm hẹn, Long không thấy 2 người bạn xuất hiện như đã hứa nên bực tức rồi cầm gạch đập phá kính của 10 ô tô đang đỗ trên đường. Long sau đó bị người dân và lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.