Bắt xe chở 54 con lợn không giấy kiểm dịch trên đường vào Nam tiêu thụ

Ngày 23/7, ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an phát hiện và tạm giữ một phương tiện chở 54 con lợn không có giấy tờ nguồn gốc, kiểm dịch.

Khoảng 3h cùng ngày, Công an xã Tuy Phước phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai), Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra phát hiện xe tải biển kiểm soát 36H-04436 do Bùi Văn Mai (SN 1979, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, đi cùng có chủ xe Phạm Văn Trưởng (SN 1988, cùng trú tỉnh Thanh Hóa), trên xe chở 54 con lợn.

Xe tải chở 54 con lợn không rõ nguồn gốc đang trên đường đưa vào phía Nam tiêu thụ (Ảnh: Cảnh sát giao thông Tuy Phước).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch của 54 con lợn nói trên.

Theo trình bày của lái xe và chủ xe, số lợn trên được chủ gom ở địa bàn An Khê (Gia Lai), thuê chở đi vào phía Nam tiêu thụ.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai đang lấy mẫu số lợn trên để đưa đi xét nghiệm. Nếu xác định lợn mắc bệnh sẽ đem đi tiêu hủy và xử lý nghiêm hành vi vận chuyển.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, để kiểm soát tình hình dịch tả lợn châu Phi, địa phương đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật liên ngành tại các tuyến giao thông trọng yếu, gồm chốt Bình Đê trên quốc lộ 1 (phường Hoài Nhơn Bắc); chốt Song An trên quốc lộ 19 (xã Cửu An), chốt Ia Khươl trên quốc lộ 14 (xã Ia Khươl) và chốt Ia Le trên quốc lộ 14 (xã Ia Le).

Các chốt kiểm dịch này sẽ hoạt động liên tục 24/24h trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập, kể cả ngày cuối tuần và ngày lễ.