Bắt giữ tài xế cán chết đôi vợ chồng phụ hồ và bé gái

Dân trí Ngày 24/4, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Thượng tá Cao Xuân Hoa - Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ lái xe Nguyễn Thái Phong (SN 1972, ngụ huyện Long Thành) để điều tra làm rõ những vi phạm liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng trên QL1 khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người thương vong trên QL1

Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, sáng 22/4, Nguyễn Thái Phong điều khiển xe tải chở lợn mang BKS 60C-496.20 di chuyển trên QL1 theo hướng từ TPHCM đi Bình Thuận.

Đến địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Nguyễn Thái Phong cho xe vượt trái qua một xe đầu kéo phía trước đang chạy cùng chiều nhưng thiếu quan sát, khi phát hiện 2 xe máy chạy hướng ngược lại Phong đã hoảng hốt đạp thắng.

Pha thắng gấp khiến xe tải do Phong điều khiển quay vòng trên đường, phần đuôi xe va vào 2 xe máy biển số Bình Thuận.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Văn Sơn (SN 1973) cùng vợ là Nguyễn Thị Loan (SN 1975, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) tử vong. Chị Tôn Thị Trà (SN 1990), điều khiển xe máy chở con Tr.Kh.H. (SN 2013) và em trai cũng bị ô tô va phải. Hậu quả bé H. tử vong, còn chị Trà và bé trai bị thương.

Thông qua hình ảnh camera an ninh, Công an huyện Xuân Lộc đã xác định Nguyễn Thái Phong lái xe vượt đầu kéo không đảm bảo an toàn, có dấu hiệu "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Clip tai nạn kinh hoàng trên QL 1 khiến 5 người thương vong

Được biết, vợ chồng anh Sơn làm nghề phụ hồ, hàng ngày 2 vợ chồng chạy xe từ Bình Thuận qua Đồng Nai để làm thuê. Hai vợ chồng anh Sơn có 2 con nhỏ đang học lớp 6 và lớp 2.

Liên quan đến vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Công an tỉnh và Sở GTVT tỉnh sớm lắp đặt dải phân cách cứng giữa tim đường QL 1 trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Khoa Nam