Bão Wutip mạnh lên cấp 11

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trưa 13/6, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là bão Wutip) ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau chuyển hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo hướng di chuyển của bão số 1 (Ảnh: NCHMF).

Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, vùng biển Hải Phòng - Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu: 3,9m, Hòn Ngư: 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian 17-19h ngày 13 và 14/6.

Trên đất liền, từ trưa và chiều ngày 13/6, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở 8 tỉnh thành với hơn 380 xã thuộc các tỉnh ở miền Trung, trong đó riêng Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2/5.

Tại Quảng Trị, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở mức rất cao tại các huyện Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Quảng Trị, Vĩnh Linh. Tại TP Huế có các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền. Tại TP Đà Nẵng có Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Bên cạnh đó, nhiều huyện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cũng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.