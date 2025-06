Bão Wutip liên tục đổi hướng và mạnh thêm

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết hồi 4h ngày 12/6, vị trí tâm bão số 1 (tên quốc tế là bão Wutip) ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc, 110,7 độ kinh Đông trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Theo dự báo, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi đổi hướng Bắc Tây Bắc, sau đó Bắc Đông Bắc với cường độ cấp 10, giật cấp 13, sau đó giảm xuống cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 1 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 20-25km, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động rất mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định từ ngày 12 đến 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm; khu vực Hà Tĩnh và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 150mm.