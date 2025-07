Bão Wipha rất mạnh, di chuyển nhanh và liên tục tăng cấp

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 10h ngày 19/7, bão Wipha (bão số 3) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Theo dự báo, đến sáng 20/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15. Thời điểm này bão hoạt động trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông.

Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Ảnh: NCFMF).

Chuyên gia dự báo thời tiết Nguyễn Ngọc Huy nhận định bão Wipha sẽ rất mạnh, ảnh hưởng rộng các khu vực từ Quảng Ninh tới Nghệ An và cả miền Bắc. Chuyên gia cảnh báo các cơ quan chức năng và người dân tuyệt đối không chủ quan.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), bão Wipha đang hoạt động trong điều kiện môi trường "rất lý tưởng".

Mặt nước biển khu vực bão hoạt động và khu vực Bắc Biển Đông - nơi bão dự kiến di chuyển qua, có nhiệt độ 30-31 độ C.

Bên cạnh đó, theo ông Hưởng, độ đứt gió ở tầng khí quyển trên cao nhỏ, điều này tạo điều kiện cho lượng ẩm tích tụ lại. Trong hai ngày tới, bão Wipha sẽ liên tục mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đêm 21 và gần sáng 22/7, bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Từ ngày 21 đến 24/7, khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh có mưa to đến rất to.