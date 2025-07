Bão Wipha giảm một cấp, giật cấp 12 vào ngày 22/7

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 19h ngày 20/7, vị trí tâm bão Wipha (bão số 3) ở vào khoảng 21.7 độ vĩ Bắc, 112.2 độ kinh Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 473km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25km/h. Như vậy, so với chiều nay, bão Wipha đã giảm một cấp.

Tuy nhiên, dự báo chiều tối 21/7, bão sẽ tăng cấp trở lại với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 19h ngày 22/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần trên đất liền ven biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa. Cường độ bão thời điểm này mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo hướng di chuyển của bão Wipha (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết khoảng 19h ngày 23/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Thượng Lào.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15; sóng cao 2-5m, biển động dữ dội. Khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo không cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo mưa to kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cần đặc biệt lưu ý đến các khu vực có tổng lượng mưa vượt 200-300mm/đợt.

Các chuyên gia nhận định từ ngày 21 đến 23/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).