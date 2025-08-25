Vì sao bão Kajiki giảm 2 cấp khi đến gần đất liền?

Bão mạnh cấp 12-13

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 14h ngày 25/8, bão Kajiki (bão số 5) vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 16 và hoạt động trên vùng bờ biển Nghệ An Hà Tĩnh.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15km/h. Trong 1-2 giờ nữa, bão sẽ đi sâu vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An, thời gian bão gây nguy hiểm nhất từ 15h đến 19h.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15; khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Bão Kajiki sắp đổ bộ đất liền khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An (Ảnh: NCHMF).

Theo dự báo, từ chiều 25/8 đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn tiếp cận rộng rãi với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Từ chiều 25 đến ngày 26/8, khu vực Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, Đà Nẵng có lúc có mưa rào, TPHCM có mưa, mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong cơn mưa cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều 25 đến ngày 27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to đến với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào có nơi trên 500mm.

Vì sao bão Kajiki giảm hai cấp khi đến gần đất liền?

Lúc 15h30 ngày 25/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết từ 13h đến 15h hôm nay, bão Kajiki đã giảm hai cấp từ cấp 14 xuống cấp 12. Hiện tâm bão vẫn chưa vào đất liền hoàn toàn.

Dự báo trong 1-3 giờ nữa, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh với cường độ cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Sau khi vào đất liền, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sang khu vực Thượng Lào và suy yếu dần.

Theo ông Hưởng, khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị từ nay đến hết ngày mai tiếp tục có mưa to đến rất to, kèm theo đó là nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực các miền núi các tỉnh này.

Với diễn biến hiện tại, đêm nay khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh vẫn có gió mạnh cấp 11-12, khu vực Bắc Nghệ An, Nam Thanh Hóa và Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 8-9, sóng cao 5-7m.

Về nguyên nhân bão giảm cấp, ông Hưởng nhận định khi đi vào sát bờ xảy ra ma sát khiến bão giảm cấp. Bên cạnh đó từ hôm qua đến nay khu vực ven bờ có mưa nên nhiệt độ mặt nước biển giảm, năng lượng cung cấp cho bão cũng giảm.