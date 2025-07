Bão Comay đổ bộ vào đảo Lu Dông, Philippines

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 25/7, bão Comay (bão số 4) đã đổ bộ vào khu vực phía Tây đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo khoảng 4h ngày 26/7, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Lu Dông. Đến 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới tiếp suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Bão Comay không ảnh hưởng đến nước ta (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định bão Comay ít khả năng ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đêm qua và sáng sớm nay, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo từ sáng đến đêm 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (30-70mm, có nơi trên 150mm). Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to (20-40mm, có nơi trên 100mm).

Ngoài ra, ngày và đêm 25/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (15-30mm, có nơi trên 70mm).

Từ ngày 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Trong 6 giờ qua (từ 23h ngày 24 đến 5h ngày 25/7), khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường tại các địa phương trên.