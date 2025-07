Hà Nội hỗ trợ Nghệ An 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 24/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư thăm hỏi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Với tình cảm "Tương thân tương ái" và tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Hà Nội quyết định gửi tới quỹ cứu trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An quản lý số tiền 5 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Hàng trăm ngôi nhà ở xã Mỹ Lý, Nghệ An bị hư hỏng gần như hoàn toàn sau bão lũ (Ảnh: X.Hòa).

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão Wipha (bão số 3) và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu đợt lũ lớn gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn...

Nhằm chung tay giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống, ngày 23/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Wipha gây ra.

Hiện tại, nhiều bản như Có Hạ, Na Hỉ, Na Lợt, Piêng Cọoc, Phá Kháo (xã Nhôn Mai)... vẫn chưa thể tiếp cận được do đường vào bị vùi lấp, sạt lở nghiêm trọng, thông tin liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn.

Các đoàn công tác cứu trợ phải gùi từng bao gạo, từng thùng mì, nước uống vượt hàng cây số đường rừng để tiếp tế cho dân.

Tại Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 chiều 24/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có 6 chuyến trực thăng của Bộ Quốc phòng với 18 tấn hàng được đưa tới các xã của Nghệ An và các chuyến bay sẽ được tiếp tục.

Nhìn rộng hơn, về tổng nguồn lực huy động từ Trung ương và toàn xã hội cho ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ đã huy động 5.530 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để hỗ trợ các địa phương. Về hiện vật, 1.052 tấn gạo, 629 tấn hạt giống các loại và 90.000 lít hoá chất khử trùng từ dự trữ quốc gia đã được xuất cấp.

Cùng với đó, các quốc gia, tổ chức quốc tế và phi Chính phủ đã hỗ trợ Việt Nam trên 25 triệu USD cùng với 222 tấn hàng cứu trợ, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn.