An Giang đã đón gần 18.000 người, khẩn cấp thành lập tổ tiếp dân hồi hương

Dân trí Dù An Giang trước đó thông báo, chỉ đón người dân tự phát về quê trong ngày 1/10, dòng người vẫn tiếp tục đổ về địa phương ngày càng đông, nên địa phương đã mở cửa, đón hơn 17.700 người hồi hương.

Dân về đến ngõ, dù khó khăn vẫn phải tiếp đón

Trước tình huống phát sinh hàng chục ngàn người dân tự phát về quê, trưa 3/10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tiếp nhận người dân một cách an toàn, chu đáo.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, tính từ ngày 1/3 đến trưa 3/10, tỉnh An Giang đã tiếp nhận hơn 17.700 người dân di chuyển tự phát từ các tỉnh Đông Nam Bộ trở về.

Các địa phương đã đón về cách ly là 6.346 người, số người đang sàng lọc, phân loại là 11.576 người. Qua sàng lọc, có 30 người dương tính với SARS-CoV-2 và đã được cách ly điều trị riêng.

Tính đến trưa ngày 3/10, An Giang đã tiếp đón 17.700 người dân An Giang tự chạy xe mô tô về quê (Ảnh: Minh Anh).

Dự báo thời gian tới, số người dân tự phát về quê sẽ tiếp tục gia tăng. Theo số liệu của Công an tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 245.000 người An Giang hiện đi làm ăn xa. Do đó, nếu bà con "quyết tâm" về quê và đã về tới địa phận An Giang thì sẽ tiếp nhận và chăm lo chu đáo.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cho biết: "Mặc dù, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, các cơ sở cách ly đang quá tải, nguồn lực tỉnh còn hạn chế mà phải tiếp tục gồng mình để tiếp nhận bà con về quê tự phát, nghĩa là khó chồng khó.

Tuy nhiên, chúng ta phải đồng lòng, huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay tiếp nhận và chăm lo an sinh xã hội cho bà con một cách tốt nhất có thể".

Thành lập tiểu ban Tổ chức tiếp nhận người dân lao động tự do về quê

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, tỉnh có khó khăn nhưng dân đến cửa ngõ thì phải đón dân vào khu cách ly tập trung chăm sóc chu đáo, an toàn (Ảnh: Minh Anh).

Trước tình hình người dân từ các tỉnh, thành phố tự phát trở về quê ngày càng tăng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập ngay "Tiểu ban Tổ chức tiếp nhận người dân lao động tự do về quê", có kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận người dân trở về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với TP Long Xuyên chọn địa điểm tiếp nhận, sàng lọc ban đầu. Đồng thời, thành lập 2 tổ công tác đặc biệt ở "tiền phương" và "hậu phương" để phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xét nghiệm, sàng lọc...

Sau khi sàng lọc xong, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương dẫn đường, "hộ tống" người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê, đảm bảo an toàn giao thông và quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang hỗ trợ mỗi địa phương 500 triệu đồng để lo vấn đề an sinh cho số người dân tự phát về quê (Ảnh: Minh Anh).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, trước mắt, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ mỗi huyện, thị xã, thành phố 500 triệu đồng trích từ Quỹ Phòng, chống Covid-19 của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, các địa phương tranh thủ các nguồn xã hội hóa, để chăm lo cho người dân. Bên cạnh đó, các địa phương cần có phương án bố trí thêm các cơ sở cách ly, không để bị động bất ngờ, nhất là chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, điều trị, tại khu cách ly y tế, khu vực điều trị Covid-19 đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Kiên Giang: Sẵn sàng đón tiếp bà con tự phát về quê, đồng thời tổ chức xe lên TPHCM đón người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ Từ sáng đến 15h chiều tối ngày 3/10, Kiên Giang đã đón tiếp hơn 8.500 người dân về quê. Tổng cộng đã có hơn 10.000 người dân hồi hương chỉ trong vòng 2 ngày, dự kiến sẽ còn tăng trong những ngày tới. Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Kiên Giang cho biết: "Để kịp thời đón tiếp và hỗ trợ bà con tự phát về quê, Ban thường vụ Tỉnh ủy có công điện khẩn chỉ đạo tăng cường lực lượng đủ sức làm nhiệm vụ 24/24 tại các chỗ cửa ngõ của tỉnh để tiếp nhận, phân luồng người dân theo từng địa phương và tổ chức đưa bà con về tận nhà an toàn. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố có người dân từ các tỉnh về phải tạo điều kiện cho họ được về nhà sớm nhất và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Tính đến hết ngày 3/10, Kiên Giang đón hơn 10.000 người dân về quê tránh dịch (Ảnh: Nguyễn Hành). Ông Bình cho biết thêm, qua kiểm tra thực tế tại chốt cửa ngõ tại huyện Tân Hiệp vào sáng 3/10, số lượng bà con về quê quá đông, vì vậy tỉnh chỉ đạo lập danh sách đưa bà con về các huyện, thành phố. Đối với những hộ thực hiện cách ly tại nhà, bí thư chi bộ, trưởng ấp, trưởng khu phố tổ chức họp dân tại khu vực gia đình có người từ vùng dịch về để thông báo cho nhân dân biết và tham gia giám sát, phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên nhắc nhở thực hiện tốt việc cách ly theo quy định. Nguyễn Hành

Minh Anh