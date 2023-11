50 cán bộ vi phạm nồng độ cồn, Chủ tịch Vĩnh Phúc chỉ đạo xử nghiêm

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành - Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết thời gian qua Tỉnh ủy, UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu bia không lái xe".

10 tháng đầu năm, CSGT Vĩnh Phúc đã xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, công an đã phát hiện và gửi thông báo 50 trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Gần đây nhất, ông Trần Duy Hanh, đảng viên, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên, điều khiển ô tô khi trong người có nồng độ cồn gây tai nạn làm chết 1 người, bị thương 3 người. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành (Ảnh: Thanh Loan).

Trước thực trạng đó, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết, gương mẫu đi đầu trong chấp hành quy định "đã uống rượu bia không lái xe"; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú chấp hành nghiêm pháp luật.

Cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông khi nhận được thông báo của công an phải tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm.

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu phát động quần chúng nhân dân và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia tố giác, cung cấp hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói chung và vi phạm quy định về nồng độ cồn của cán bộ, đảng viên đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được yêu cầu chỉ đạo lực lượng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

"Trong quá trình xử lý vi phạm phải thượng tôn pháp luật, không chịu sự can thiệp của bất kỳ ai và xử lý theo phương châm "không có vùng cấm, không ngoại lệ" đối với các vi phạm. Quyết liệt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức", Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Ông Thành đề nghị các cơ quan tố tụng ở Vĩnh Phúc củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm theo đúng quy định pháp luật và lựa chọn một số vụ án điểm để đưa ra xét xử công khai phục vụ răn đe, phòng ngừa chung.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ theo dõi, tổng hợp vi phạm do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp làm cơ sở đề xuất biện pháp xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm hàng năm đối với các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu trên địa bàn.