5 người rủ nhau đi tắm biển Phú Quốc, 2 người bị chết đuối

Dân trí 5 người dân tạm trú tại phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang) rủ nhau xuống biển tắm, trong lúc tắm, 2 người bị chết đuối thương tâm.

Tối ngày 1/8, một lãnh đạo Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), xác nhận thông tin trên.

Theo cán bộ này, nhóm người rủ nhau đi tắm biển là dân tạm trú ở phường An Thới, Phú Quốc (quê ở An Giang). Thường ngày, nhóm người này mở quán cơm buôn bán tại phường An Thới.

Theo vị cán bộ Công an TP Phú Quốc, vào khoảng 16h cùng ngày, một nhóm 5 người kéo nhau xuống bãi biển Đất Đỏ (phường An Thới) tắm. Đang lúc tắm, sóng biển dâng cao, làm 5 người này bị đuối nước.

Lúc này, những người dân sống gần khu vực nghe tiếng kêu cứu nên đã bơi ra cứu vớt được 3 người. Sau đó, người dân và ngành chức năng nỗ lực tìm kiếm đã vớt được xác một người.

Lãnh đạo Công an TP Phú Quốc cho biết, các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Nguyễn Hành