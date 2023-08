30 xe mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc, một CSGT bị tông trúng

Ngày 26/8, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý 30 xe mô tô phân khối lớn đi lên đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội 2, Cục CSGT gồm 5 người do Thiếu tá Vũ Thanh Tùng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Tại km104, cảnh sát phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn (khoảng 30 xe) nối đuôi nhau đi vào đường cao tốc.

Đoàn mô tô phân khối lớn có hành vi đi vào đường cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Theo cảnh sát, nhóm người điều khiển xe có hành vi đi xe mô tô vào đường cao tốc, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tổ công tác đã ngăn chặn đoàn xe mô tô nói trên.

Lúc Thiếu tá Vũ Thanh Tùng ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên điều khiển mô tô mang BKS 29A1-159.93 đâm thẳng vào người khiến viên cảnh sát bị thương.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã khống chế N.V.T. (23 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang xử lý vụ việc.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện N.V.T. không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.

Đoàn mô tô phân khối lớn bị cảnh sát tạm giữ (Ảnh: Cục CSGT).

Làm việc với cơ quan công an, một số thành viên trong đoàn xe phân khối lớn khai nhận, khoảng 6h cùng ngày, cả đoàn tập trung tại quận Long Biên và xuất phát đi "phượt" về phía Lạng Sơn. Khi đến trạm thu phí km104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thì xảy ra vụ việc.

Có khoảng 30 xe mô tô phân khối lớn bị cảnh sát tạm giữ (Ảnh: Cục CSGT).

Quá trình bỏ chạy, một số xe mô tô đã vượt rào đoạn qua xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang để ra khỏi đường cao tốc.