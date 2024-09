3 anh em ruột ở Ninh Bình mất tích bí ẩn

Ngày 24/9, lãnh đạo và các lực lượng chức năng xã Kim Tân, huyện Kim Sơn cùng gia đình đang nỗ lực tìm kiếm 3 cháu bé Trần Anh Tú (12 tuổi), Trần Thủy Tiên (8 tuổi) và Trần Anh Tài (5 tuổi), bị mất tích nhiều ngày qua.

Theo trình báo của anh Trần Văn Tuấn (SN 1985, trú xóm 12, xã Kim Tân), 3 con của anh đi khỏi nhà từ khoảng 9h ngày 22/9, đến nay chưa trở về nhà và không có bất cứ thông tin gì.

Khi đi khỏi nhà, các cháu đi bộ, không đi dép.

Tối 22/9, không thấy các con về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy, sau đó trình báo công an và chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

"Chính quyền địa phương đã phát loa thông báo rộng rãi, huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Trong đó đã tập trung tìm kiếm tại khu vực ao hồ, sông ngòi quanh khu vực, nhưng đến sáng nay 24/9 vẫn chưa thấy 3 cháu", đại diện xã Kim Tân cho hay.

Được biết 3 cháu bé đang học tại các trường trên địa bàn xã Kim Tân, sống cùng bố và ông bà nội.

Công an huyện Kim Sơn, Ninh Bình thông báo: Ai có thông tin của các cháu nêu trên xin liên hệ ngay số điện thoại: 02293.581.777 (Công an huyện Kim Sơn) hoặc Trung tá Phạm Văn Hiền - Trưởng Công an xã Kim Tân (SĐT: 0989.244.303).