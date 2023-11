25 cán bộ, đảng viên ở Hải Phòng bị xem xét kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan để đề xuất, báo cáo về việc xem xét trách nhiệm đối với người vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Công an Hải Phòng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường (Ảnh: T.H.).

Theo danh sách do Cục CSGT - Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng cung cấp, có 25 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên trên địa bàn TP Hải Phòng vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Trong số 25 người này, có 3 trường hợp thuộc diện Thành ủy quản lý; 3 trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Bên cạnh đó, có 9 trường hợp do các cơ quan Trung ương trên địa bàn quản lý; 10 trường hợp là đảng viên (đã nghỉ hưu hoặc đang công tác tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân).

Sở Nội vụ Hải Phòng đề xuất với cán bộ do Thành ủy quản lý, UBND TP Hải Phòng có văn bản báo cáo với Thường trực Thành ủy Hải Phòng, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng xem xét kiểm điểm trách nhiệm cá nhân vi phạm.

Với những cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của các sở ngành, quận huyện, đơn vị ngành dọc trên địa bàn, Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền. Kết quả xử lý phải được báo cáo về UBND thành phố.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng có Chỉ thị về việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, yêu cầu chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia.