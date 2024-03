141 hóa trang xuyên đêm truy bắt "quái xế" trên phố Hà Nội

Đêm 30/3, hàng chục tổ công tác 141 hóa trang (Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ truy bắt "quái xế" lạng lách, đánh võng, bốc đầu, "đá lửa" trên các tuyến phố Hà Nội.

Tổ công tác 141 hóa trang tuần lưu trên các tuyến phố Hà Nội đêm 30, rạng sáng 31/3 (Ảnh: Trần Thanh).

Tổ 141 hóa trang Y13/141, làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), gồm khoảng 10 cán bộ, sử dụng xe máy tuần lưu trên các tuyến phố như Đại Cồ Việt, Trần Hưng Đạo, Thi Sách, Hai Bà Trưng... để ngăn chặn các trường hợp thanh, thiếu niên có hành vi càn quấy trong đêm.

Theo chân 141 hóa trang vây bắt "quái xế" trong đêm ở Hà Nội (Video: Trần Thanh).

Lúc 22h30, tổ công tác phát hiện xe máy không có biển số, độ bô, người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường Đại Cồ Việt, nên đã nhanh chóng áp sát và dừng xe vi phạm.

Em N.V.M. không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy không biển số, phóng xe ngược chiều đường rồi lạng lách, đánh võng... bị tổ công tác áp sát, dừng xe (Ảnh: Trần Thanh).

Sau khi dừng được chiếc xe vi phạm, tổ công tác đã làm rõ danh tính nam thanh niên điều khiển phương tiện là N.V.M. (SN 2006, ở Nam Định). M. cho biết "đi bão" một mình và đang tìm đoàn để "gia nhập".

Cảnh sát sau đó đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Lê Đại Hành để tiếp tục làm rõ.

Chiếc xe máy của M. được độ bô (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 22h42, tổ công tác phát hiện xe máy không có biển số, trên xe chở theo 3 người di chuyển trên phố Thi Sách nên đã nhanh chóng áp sát.

Tài xế xe máy cho biết tên là N.T.Q. (SN 2006, ở quận Tây Hồ), do cuối tuần nên dùng xe máy đón bạn đi chơi và dính vi phạm.

Tổ công tác dừng xe máy do em Q. điều khiển (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo ghi nhận của phóng viên trên đường Trần Bình Trọng, Lê Duẩn, khoảng 23h ngày 30/3, hàng chục tốp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đeo biển số, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi lạng lách, đánh võng, thậm chí dùng hung khí để tấn công nhau rồi điều khiển phương tiện phóng "như bay" trên đường.

Hàng loạt "quái xế" lạng lách, đánh võng trên đường Trần Bình Trọng hướng ra Lê Duẩn (Ảnh: Trần Thanh).

Ông Nguyễn Hà Tuyên (ở đường Trần Bình Trọng) cho biết, vào mỗi tối dịp cuối tuần thường có nhiều đoàn xe máy lạng lách, đánh võng trên đường. Cá biệt, có những đoàn có tới hàng chục xe máy chạy gây náo loạn đường phố.

"Nhiều xe máy còn kẹp ba, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường khiến chúng tôi rất bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm vi phạm", ông Tuyên nói.

Hình ảnh các "quái xế" điều khiển xe máy không biển số, phóng vun vút trên đường Trần Bình Trọng hướng ra Lê Duẩn (Ảnh: Trần Thanh).

Lúc 23h, tổ công tác hóa trang phát hiện xe máy mang BKS 29G2-085.xx do V.T.M. (SN 2008, ở quận Thanh Xuân) điều khiển, có hành vi "đá lửa" (quệt chân chống xuống đường để tạo tia lửa) trên phố Trần Hưng Đạo, gây sự chú ý và nguy hiểm tới những người đi đường.

Hình ảnh V.T.M. có hành vi "đá lửa" trên phố Trần Hưng Đạo đêm 30/3 (Ảnh: Trần Thanh).

Ngay lập tức tổ công tác áp sát, khống chế V.T.M. Cảnh sát sau đó đã bàn giao M. về trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) để tiếp tục làm rõ.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thời gian qua, công an thành phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh, nhằm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên liên, tuy nhiên diễn biến tình hình tội phạm trong giới trẻ vẫn phức tạp.

Một thanh niên điều khiển xe máy lao vun vút qua chốt Y7/141 trên đường Đại Cồ Việt đêm 30/3 (Ảnh: Trần Thanh).

Đặc biệt, hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng vào các dịp cuối tuần, ngày lễ tết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Trước tình hình đó, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các tổ công tác 141, công an các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng...

Tổ công tác Y7/141 xử lý hàng loạt "quái xế" trên đường Đại Cồ Việt đêm 30/3 (Ảnh: Trần Thanh).

"Việc thiếu sự quản lý của gia đình dễ dẫn đến các tội phạm vị thành niên, việc đó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân người phạm tội mà còn làm đảo lộn cuộc sống không ít gia đình, gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt các hoạt động và các mối quan hệ của con em mình nhằm tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn tới vi phạm pháp luật.

Một trường hợp "quái xế" bỏ cả xe máy để chạy khi bị tổ công tác Y7/141 khống chế, dừng xe (Ảnh: Trần Thanh).

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan, tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ công tác 141 để triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô", Phòng CSGT Hà Nội thông tin.