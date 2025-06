Tài xế xe công nghệ bỗng nhiên nhận được gần 1,8 tỷ đồng trong tài khoản

Ngày 5/6, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa hướng dẫn người đàn ông hoàn trả 1,77 tỷ đồng cho một công ty chứng khoán ở thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào chiều 30/5, ông T.V.Q.H. (trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang chạy xe công nghệ thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ, tự xưng là nhân viên Ngân hàng Techcombank. Người này cho biết có khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản Techcombank của ông gần 1,8 tỷ đồng.

Ông H. làm việc với cán bộ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Do chưa kiểm tra tài khoản và lo sợ gặp phải đối tượng lừa đảo, ông H. lập tức tắt máy.

Ông H. cho biết, tài khoản này đã lâu ông không sử dụng nên không nhận được thông báo biến động số dư trên điện thoại.

Tối 30/5, ông H. đã cài đặt lại ứng dụng Techcombank trên điện thoại và đăng nhập để kiểm tra. Khi đó, ông phát hiện số dư tài khoản của mình là gần 1,8 tỷ đồng. Lo lắng về số tiền “trên trời rơi xuống”, ông H. đã đến Công an phường Vĩnh Thọ (thành phố Nha Trang) trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Vĩnh Thọ đã báo cáo lên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa để xử lý.

Lực lượng công an đã phối hợp với Ngân hàng Techcombank tra soát chủ tài khoản đã chuyển tiền cho ông H..

Kết quả tra soát cho thấy tài khoản chuyển nhầm thuộc về một công ty chứng khoán có trụ sở tại Hà Nội. Nguyên nhân được xác định là do nhân viên của công ty này thao tác sai khi thực hiện giao dịch, dẫn đến việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông H..

Chiều 4/6, ông H. đã cùng cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến Ngân hàng Techcombank để hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.