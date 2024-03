Hà Nội: Cảnh sát 141 hóa trang xử lý hàng chục "quái xế"

Chiều 30/3, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 869 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 120 phương tiện, 391 bộ giấy tờ, tước 82 giấy phép lái xe. Phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm trật tự giao thông đường thủy.

Trong ngày 30/3, các tổ 141 hóa trang đã phát hiện, bàn giao 32 phương tiện, 32 đối tượng có hành vi nẹt pô, độ pô, rú ga, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng (Ảnh: Trần Thanh).

Các tổ công tác 141 qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự (thu giữ 3 xe máy nghi tang vật, 1 biển kiểm soát nghi làm giả), bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, các tổ 141 đã phát hiện 46 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó có 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).

Các tổ 141 hóa trang tuần tra, phát hiện, bàn giao 32 phương tiện, 32 đối tượng có hành vi nẹt pô, độ pô, rú ga, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng cho đơn vị chức năng xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an Hà Nội, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã tiếp nhận, xử lý 33 tin liên quan tới an ninh trật tự, PCCC&CNCH. Tổng đài 113 tiếp nhận 29 tin liên quan tới an ninh trật tự, điều động 29 lượt phương tiện, 116 lượt cán bộ chiến sỹ đến hiện trường giải quyết.

Cảnh sát cũng phát hiện, bàn giao 3 vụ, 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền.

Tổng đài 114 tiếp nhận 4 tin báo liên quan đến cháy, nổ, CNCH, đã điều động 7 phương tiện, 40 lượt cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập tắt đám cháy, CNCH.