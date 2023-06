14 phòng khám ở Bình Dương cấp giấy chứng nhận nghỉ việc sai quy định

Ngày 14/6, BHXH Bình Dương, thông tin, trong năm 2022, BHXH tỉnh đã kiểm tra tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch cũng như kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Kết quả kiểm tra cho thấy còn tình trạng các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt trong việc tạo lập và cấp các chứng từ làm căn cứ hưởng chế độ BHXH được quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.

14 cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chưa đúng quy định:

Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Medic Dĩ An, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Đáng, Công ty TNHH Bệnh viện Medic Miền Đông, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đức Trí, Công ty TNHH Đa khoa Ngọc Hồng, Công ty TNHH Bệnh viện Sài Gòn Medic, Công ty TNHH Đa khoa Tân Thành Bình Dương, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Phúc Tâm 2, Công ty TNHH phòng khám Đa khoa quốc tế 368 Sài Gòn, Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Thuận, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Phúc An Khang, Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Ngân Hà, Công ty Cổ phần bệnh viện Năm Anh.