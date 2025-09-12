Video
video cùng chuyên mục

Xuất hiện video mới về nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ

Một video mới công bố cuối ngày 11/9 cho thấy nghi phạm sát hại nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng của Mỹ Charlie Kirk chạy khỏi hiện trường.
Đọc thêm : Chân dung nghi phạm 22 tuổi ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump