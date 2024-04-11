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Xôn xao "ổ rắn độc nhất thế giới" ở đảo Phú Quý khiến du khách hoang mang

Nhiều bài viết trên mạng xã hội chưa kiểm chứng thông tin nhưng đã cảnh báo du khách không đến đảo Phú Quý do xuất hiện "ổ rắn độc nhất thế giới".
Đọc thêm : Xôn xao "ổ rắn độc nhất thế giới" ở đảo Phú Quý khiến du khách hoang mang