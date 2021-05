Xét xử nhóm tội phạm mua bán người

Sáng ngày 24/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vi Thị Hồng (SN 1974) và chồng Moong Văn Tuyên (SN 1972), trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn cùng Moong Mẹ Pheng (SN 1972), Lương Mẹ Khăm (SN 1993), cùng trú tại xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn về tội “Mua bán người”. Cơ quan chức năng xác định, vào khoảng tháng 4/2016, Hồng nhận lời người phụ nữ tên Yến (không xác định được nhân thân cụ thể) nhờ tìm người để đưa đi Trung Quốc bán lấy chồng để lấy 100 triệu đồng. Hồng điện thoại cho Pheng nhờ tìm người. Pheng nói lại với Khăm. Khăm nói có cô em gái mới bỏ chồng, nếu cho Khăm ứng trước 10 triệu thì cho đưa em gái đi. Sau đó, Hồng, Tuyên, Pheng và Khăm thống nhất đưa Lương Thị P. (em gái Khăm, SN 2000) đi Trung Quốc với giá 80 triệu đồng. Vợ chồng Hồng cho Khăm ứng trước 10 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán khi đưa được P. sang bên kia biên giới. Trong trường hợp Khăm và Pheng không giao được người sẽ phải trả lãi cho vợ chồng Hồng mỗi ngày 50 nghìn đồng cho số tiền đã ứng trước này. Tối ngày 7/5/2016, khi Moong Văn Tuyên đang chở P. về nhà để đưa đi Trung Quốc thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt giữ. Từ lời khải của Tuyên, công an bắt giữ Vi Thị Hồng, Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ việc, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Hồng 5 năm tù, Moong Văn Tuyên 3 năm tù, các bị cáo Moong Mẹ Pheng, Lương Mẹ Khăm mỗi người 4 năm tù về tội “Mua bán người”.