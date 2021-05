Xét xử Nguyễn Hữu Sơn phạm tội giết người

Ngày 20/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965, trú xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội giết người. Nạn nhân là bà Dương Thị C. (SN 1969, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ). Nguyên nhân án mạng là do bà C. từ chối tình cảm của Sơn. Nguyễn Hữu Sơn bị tuyên phạt tù chung thân.