Xét xử Nguyễn Hải Phi phạm tội giết người

Ngày 11/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Hải Phi (SN 1995, trú xã Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An). Thời điểm gây án, Nguyễn Hải Phi là công nhân của một nhà máy tại Khu công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An). Cho rằng anh Tú và anh Huy đi xe máy về khuya gây ồn ào nên Nguyễn Hải Phi nói nặng lời dẫn đến hai bên xô xát. Phi rút dao đâm anh Tú tử vong, anh Huy bị thương.