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Xem thử thách đi cầu khỉ ở rừng U Minh hạ Cà Mau

(Dân trí) - Sự kiện “Hương rừng U Minh” tại Vườn quốc gia U Minh hạ với nhiều hoạt động nổi bật, trong đó có thử thách đi qua cầu khỉ.
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