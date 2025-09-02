Video
Xem tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa diễu binh trên biển

Dàn tàu chiến, tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
