Xem MV hot của Will.i.am, Jennifer Lopez, Mick Jagger

(Dân trí) - Ba ngôi sao lớn của làng nhạc thế giới đã tái hợp trong một ca khúc có tên T.H.E. (The Hardest Ever). Trong MV này, Jennifer Lopez khoe vẻ đẹp bốc lửa bên cạnh hai nam ca sỹ đầy cá tính.