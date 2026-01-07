Video
video cùng chuyên mục

Xe tăng T-84 Oplot đầy tham vọng của Ukraine

Xe tăng T-84 Oplot đầy tham vọng của Ukraine được chế tạo nhằm cạnh tranh với các dòng xe tăng Nga như T-90.
Đọc thêm : Xe tăng T-84 Ukraine: Tham vọng đè bẹp T-90 Nga nhưng số phận không như ý