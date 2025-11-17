Video
video cùng chuyên mục

Xe tải cố tình băng qua ngầm tràn bị ngập

Băng qua đoạn đường bị ngập ở tỉnh Quảng Trị, xe tải bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, tài xế mất tích.
