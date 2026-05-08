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Xe máy cháy rụi trên cầu Bình Lợi ở TPHCM

Ngày 8/5, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe máy trên cầu Bình Lợi, đoạn qua phường Hiệp Bình, TPHCM.
Đọc thêm : Cảnh xe máy cháy rụi trên cầu Bình Lợi ở TPHCM