Video
video cùng chuyên mục

Xe hư, thóc ướt: Người dân Hòa Thịnh bắt đầu lại sau lũ

Một tuần sau ngày chạy lũ, người dân Hòa Thịnh tất bật dọn lại nhà cửa, phơi thóc, đem xe đi sửa, có hộ chỉ còn chiếc xe đạp để xoay xở việc sinh hoạt.
Đọc thêm : Xe hư, thóc ướt: Người dân Hòa Thịnh bắt đầu lại sau lũ