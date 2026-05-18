Audi S6 Sportback e-tron dự kiến có mặt tại các đại lý chính hãng từ tháng 5 với giá khởi điểm 4,199 tỷ đồng, kèm ưu đãi sạc miễn phí 2 năm hoặc bộ sạc tại nhà 22 kW.