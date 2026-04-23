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Xe cứu thương chật vật thoát tắc, nhích từng mét trên cung đường sinh tử

(Dân trí) - Sau tiếng còi ưu tiên là cuộc chạy đua thầm lặng với hạ tầng đô thị, nơi từng mét đường chật hẹp có thể kéo dài thời gian tiếp cận sự sống.
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