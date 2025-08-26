Video
Video
Xã hội
Xe cứu thương bị chặn bởi dây điện giữa đường
Xe cứu thương bị chặn bởi dây điện mắc ngang giữa đường sau khi cơn bão đi qua phường Trường Vinh (Nghệ An). (Video: Cao Bách)
Đọc thêm :
"Bão lớn, thuyền chìm, giờ chúng tôi chỉ biết lấy máy về bán sắt vụn"