Xe cứu hỏa xuất hiện tại phố Tạ Hiện giữa trận tứ kết U23 châu Á

Trong lúc đám đông đang theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, 2 xe cứu hoả được điều đến phố Tạ Hiện (Hà Nội) do có báo cháy.