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Xe container chuyển hướng ẩu, hất văng xe khách lên lề đường

Tài xế container đã có tình huống chuyển hướng ẩu thiếu quan sát, hất chiếc xe khách chạy cùng chiều ở làn trong lên lề đường.
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