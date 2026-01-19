Video
video cùng chuyên mục

Xe con mở cửa bất cẩn, đẩy nữ sinh ngã lao vào ô tô khách

Tình huống bất ngờ khiến ô tô khách đang đi tới từ phía sau không kịp phanh hay đánh lái để tránh.
Đọc thêm : Xe con mở cửa bất cẩn, đẩy nữ sinh ngã lao vào ô tô khách